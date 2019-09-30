"Annem" filmine giden Bülent Ersoy, gözyaşlarına boğuldu

Türk müziğinin usta isimlerinden Diva lakaplı Bülent Ersoy, başrollerini Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel'in paylaştığı "Annem" dizisini izledi. Sinema salonunu kapatarak filmi tek başına izlemeyi tercih eden Ersoy, gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annem filminin yönetmeni Mustafa Kotan ile izleyen Diva, film sonundaki gözyaşlarına boğularak duygularını şöyle anlattı: "Esasında anne olmak lazım tabi onu yaşamak için. Ben anne olmadığım halde onu hissettim. Evladın pişmanlığı, o annenin her şeye rağmen hep sarması"