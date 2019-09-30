POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu Sivas’ta tepki gösterildi Cübbeli Ahmet Hoca Twitter'dan yorum yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı Sivas Tanıtım Günleri etkinliğinde bir grubun yoğun tepkisi üzerine kürsüden inip alandan ayrılmak zorunda kaldı. Son zamanlarda Karamollaoğlu ile arası kötü olan Cübbeli Ahmet Hoca Twitter'dan yorum yaptı.

Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Sivas Platformu tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Karamollaoğlu gelen tepkiler üzerine kürsüden inmek zorunda kaldı.

Son zamanlarda Karamollaoğlu ile arası açık olan Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter'dan yorum yaptı.

Kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü şöyle yazdı: İnsan kendini bu durumlara düşürmemeli, muhaliflere güvenip ileri geri konuşmamalı yoksa Müslüman içine çıkamayacak hale gelir

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