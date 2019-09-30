Kırmızı çarpılar konuldu, yıkımlar başladı

Ağustos ayında Bodrum’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak ve imara aykırı olan otel, komut ve iskelelerin yıkımı için proje sahiplerine 1 ay müddet vermişti. 1 ay boyunca Bakanlık yetkilileri Bodrum’da yaptığı incelemelerin ardından Bakan Kurum 1 ay sonra tekrar Bodrum’a gelerek yıkımları yerinde inceledi. Kaçak olan binaları, otelleri ve iskeleleri yıkımlarını karadan ve denizden inceleyen Kurum, yıkımların hızlanması talimatını verdi.

Bodrum’u ranta kurban etmedi

Yıllardır inşaat rantına kurban giden turizmin gözbebeği Bodrum’da 19 projede 2 bin 100 villa, komut ve otellerin kaçak ve imara aykırı olan bölümler Bakanlık yetkilileri tespit etti. Bodrum’un en büyük 10 mahallesinde yıkımlar başladı. Özellikle Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallesinde bulunan villalar, oteller ve iskeleler yıkımları Bakanın talimatıyla hızlandırıldı. İş makineleri kaçak inşaatların, imara aykırı olan bölümlerini yıkmak için seferber oldu.

Kırmızı çarpı işaretleri dikkat çekti

11'i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans, lüks dairelerin yıkımı için yüzlerce iş makinesi çalışmaya başladı. Yıkılacak olan bazı evlerin ve otellerin imara aykırı bölümleri büyük kırmızı çarpı ile işaretlenmesi dikkat çekti.

Hem ceza hem yıkım parası ödeyecekler

Yıkım kararı alınan 19 projeden 10’unu yıkımını proje sahipleri karşılarken, 9 projeyi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlık yetkililerinin gözetiminde Bodrum Belediye ekipleri tarafından yapılacak. Yıkımların ardından çıkarılacak maliyet ise firma sahiplerine iletileceği öğrenildi. İmara aykırı hareketten ceza kesilecek olan firmalara yıkım işlemlerinin ücretini de ödeyecek.

Sabah erken saatlerde birçok inşaat firmasına giren iş makineleri yıkıma başladı. Bazı binaları Bodrum Belediyesi ekipleri yıkarken bazılarını ise Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkımları gerçekleştiriliyor. Gönüllü olarak kendi inşaatlarındaki kaçak bölümleri yıkan firma sahiplerinin inşaatları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi tarafından kontrol ediliyor.



