POLİTİKA

Mehmet Muş: "Yargı Reformu Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yeni Yargı Paketi ile ilgili yaptığı açıklamada, "39 maddelik Yargı Reformu Paketi'ni bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş, "Muhalefet partilerinin ciddi eleştirileri yok" diye konuştu.

"Yargı strateji paketinin ilk belgesini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz." diyen Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

İfade özgürlüğü

"(Yargı paketi) İfade özgürlüğüne temas eden suçlara yargıtay yolunu açıyoruz. Gene internette bazı sitelerin kısıtlanmasıyla ilgili uygulamalar vardı. Sitenin tamamına yönelik değil, içeriğe ilişkin kısıtlamalar gelecek. Sitenin tamamının kapatılmasını önüne geçeceğiz. Seri mahkeme usulü, Cumhuriyet Savcısı ile şüphelinin anlaşması demektir. Basit yargılama usulü; belli suçlarda hukuk sistemine getirmiş olacak.

Uzun tutukluluk süreleri

-Uzun tutukluluk sürelerini de cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıyoruz, bu süre içinde iddianamenin hazırlanmasını, yapılmamışsa tutuklu olanın serbest bırakılmasını öngören bir düzenleme getiriyoruz. 

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