POLİTİKA

Meral Akşener taburcu oldu

Viral enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taburcu edildi.

Akşener, hastaneden çıkışı sırasında makam aracının camından basın mensuplarına, "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun." dedi.

Akşener'in hastaneden ayrılmasının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, basın mensuplarına bilgi verdi.

Genel Başkanlarının cumartesi günü mide ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini belirten Poyraz, tetkiklerin ardından viral enfeksiyon tespit edildiğini aktardı.

Meclis resepsiyonuna katılamayacak

Tedavisi tamamlanan Akşener'in birkaç gün evinde istirahat edeceğini bildiren Poyraz, "Yoğun bir yasama dönemi başlayacağı için tekrar Genel Merkez'de ve Meclis çalışmalarında bulunacak." dedi.

Poyraz, Akşener'in Meclis'te yarın akşam düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını söyledi.

Akşener'in "Su içerken dikkatli olun." sözleriyle şebeke suyunu mu kastettiğinin sorulması üzerine Poyraz, şöyle konuştu:

"Bilemeyiz onu. Sanıyorum şebeke suyundan ziyade, tüm yıkamalarla ilgili özellikle meyve sebze yıkamalarında bir dikkat olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü doktorlarımızın bize bahsettiği detaylar bununla ilgili. Genel Başkanımızın bu açıklaması doktorların kendilerine verdiği bilgi üzerine olmuştur." 

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