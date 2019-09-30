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Giovani dos Santos korkunç bir sakatlık geçirdi

Galatasaray'ın eski futbolcularından Giovani dos Santos, takımı Club America'nın Meksika liginde Chivas'ı 4-1 yendiği maçta korkunç bir sakatlık geçirdi.

Giovani dos Santos, takımı Club America'nın Meksika liginde Chivas'ı 4-1 yendiği maçta geçirdiği sakatlıkla herkesi korkuttu. 30 yaşındaki futbolcu, maçın 37. dakikasında rakip takım futbolcusu Antonio Briseno'nun dizine yaptığı sert müdahale sonrası acılar içinde yerde kaldı. Club America'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan dos Santos'un ameliyat olacağı ve daha sonrasında da 6 haftalık bir rehabilitasyon sürecinden geçeceği ifade edildi. Meksikalı futbolcunun sakatlanmasına sebebiyet veren Briseno ise maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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