GÜNCEL

Bahçelievler'de lüks site dehşet anları

Bahçelievler'de lüks sitede silahlı dehşet yaşadı. Lüks siteye gelen saldırganlar iki kişiyi silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Olay Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe caddesi üzerinde bulunan lüks sitedeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan şahısların bulunduğu iş yerine gelen iki kişi, silahla kurşun yağdırdı. İki kişiyi vurarak yaralayan saldırganlar, olay yerinden kaçtı. Sitede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları şahısları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'ın rakibi Paris Saint-Germain İstanbul'a geldi
Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Gündemdeki üç kritik konu
CHP'li Mahmut Tanal'dan Canan Kaftancıoğlu teklifi
Katil devlet sözü olay olmuştu! Nagehan Alçı’ya suç duyurusu!
Metrobüs yoğunluğunun sebebi buymuş! İBB'den metrobüs açıklaması
Kaddafi'nin generalinin oğluydu Fatih'te uluslararası fidye operasyonu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gün gün Cemal Kaşıkçı olayı
Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı ayağından vurdu
29 Ekim hangi gün resmi tatil mi okullar 4 gün tatil olur mu?
Hastane yakınında kalp kiriz geçirdi, 20 dakika sonra müdahale edildi
Meral Akşener taburcu oldu
2020 resmi tatil günleri listesi toplam kaç gün tatil olacak?
Temel Karamollaoğlu Sivas’ta tepki gösterildi Cübbeli Ahmet Hoca Twitter'dan yorum yaptı
2020 yılında Ramazan ne zaman başlıyor ayın kaçında Ramazan