Tarık Ünlüoğlu öldü kaç yaşındaydı Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı neydi?

Birçok dizi ve filmde başrol oynayan başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu öldü. Oyuncunun şok eden ölüm haberi başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. 61 yaşında vefat eden Tarık Ünlüoğlu'nun hayatı ailesi, eşi ve çocukları da merak konusu oldu. Peki akciğer tedavisi gören Tarın Ünlüoğlu'nun ölüm sebebi neydi?

Tarık Ünlüoğlu öldü kahreden haber duyanları yasa boğdu. Son olarak başarılı dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu bugün 61 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir süre önce akciğerinde sorun yaşayan ve tedavi için hastaneye kaldırılan oyuncu Tarık Ünlüoğlu hastalıkla verdiği savaşı kaybetti ve 61 yaşında öldü. Peki Tarık Ünlüoğlu'un eşi kimdir, kaç çocuğu vardır? İşte Tarık Ünlüoğlu hakkında merak edilenler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu dizideki rolünde de canlandırdığı karakteri bir süre hasta olarak oynamıştı. Tarık Ünlüoğlu, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi de Ünal Kaplan karakterini canlandırmıştı.

Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncudan bugün kötü haber geldi.

Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol almıştı

Tarık Ünlüoğlu 2013 yılında Gülenay Kalkan ile evlendi.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbulDevlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ileDemet Akbağ'ın başrollerde oynadığı "Eyyvah Eyvah 3" adlı sinema filmindeÖzge Borak, Salih Kalyon, Serra Yılmaz ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.



Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı. Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır. Kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evlidir. Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.

Tarık Ünlüoğlu'nun bilinmeyen eşi

Usta sanatçının tek çocuğunun annesi 11 yıl evli kaldığı ilk eşi. Tarık Ünlüoğlu verdiği röportajların hiç birinde onun ismini anmammış. Haliyle kamuoyunda ilk eş tam bir muamma. Kızı 2012 yılında Umur Kırca ile evlendiğinde de ilk eş düğünde yer almamıştı. Tarık Ünlüoğlu o dönem sevgilisi olan ikinci eşi Gülenay Kalkan ile nikahta bulunmuştu.