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Fatih Altaylı'dan bomba öneri: AFAD bir app yaptırsın

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AFAD'a uygulama tasarlaması yönünde tavsiyede bulundu. Altaylı, "İletişim ve aplikasyon çağında olduğumuza göre… AFAD bir ‘AFAD App.’ yaptırsın." diye yazdı.

Fatih Altaylı, "AFAD-APP çok mu zor" başlığıyla yayımlanan yazısında "AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ece Üner’e kızmış. Çünkü Ece Üner, her yerde söylenenleri tekrarlamış ve Deprem Toplanma Alanlarının AVM’ye çevrildiğini, buralara ev ve işyerleri yapıldığını söyleyip, çok az toplanma yeri kaldığını ifade etmiş" dedi. 

"AFAD bir ‘AFAD App’ yaptırsın"

Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: Bunu söyleyen tek kişi Ece Üner değil. Murat Güllüoğlu, Ece Üner’e dava açacağına, teşekkür etsin. Bu bilgi yanlış ise eğer, Ece Üner doğrusunu da öğrenip açıklayacaktır elbet. Ama bunun çok daha kolay ve halk açısından da yararlı bir çözümü var. İletişim ve aplikasyon çağında olduğumuza göre… AFAD bir ‘AFAD App.’ yaptırsın.

"SOS ya da imdat tuşu bulunsun"

Buna İstanbul ve İzmir gibi deprem öncelikli kentlerden başlasınlar. Bu aplikasyonu akıllı telefonlarına indiren vatandaşlar en yakın toplanma alanının yerini görebilsinler. Burada tüm toplanma alanları, acil yardım konteynerlerinin yerleri işaretlensin ve telefonlardaki GPS sistemleri ve haritalar ile vatandaşlar buralara ulaşım yollarını da görebilsinler. 

Keza gerek duyulduğu anlarda AFAD ya da diğer yerel otoriteler bu aplikasyon üzerinden vatandaşla temas kurabilsin.

Hatta bu aplikasyonlarda bir de ‘SOS’ ya da ‘imdat’ tuşu bulunsun ve telefonun yerini kurtarma ekiplerine bildirsin.

Bunu her ilin AFAD organizasyonu o ilin gerekliliklerine göre farklı uygulamalarla zenginleştirebilir. Yeter ki bir fikir ve bir temel oluşsun. Bunlar zor şeyler değil. Ama düşünmeyi ve yapmayı gerektiren şeyler. Yine de Ece Üner’e veya eleştiri yöneltenlere dava açmak bunu yapmaktan daha kolay.

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