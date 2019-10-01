Alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Polis saldırganı vurdu

FİNLANDİYA'da alışveriş merkezindeki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, en az 9 kişi yaralandı.

Olayın ardından bir şüphelinin gözaltına alındığı ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiği aktarıldı.

Polis saldırganı vurdu

Olayın Finlandiya'nın Kuopio kentinde yaşandığı belirtildi. Yerel polisin aktardığına göre polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olay yerini kordonla çevirdi.