CHP'li Mahmut Tanal'dan şaşırtan sözler! AK Partili Mustafa Yeneroğlu'nu öve öve bitiremedi

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, eski Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in, parti içinde zaman zaman eleştirel çıkışlarıya bilinen Ak Partili Mustafa Yeneroğlu'na sert tepki göstermesi nedeniyle Yeneroğlu'na destek çıktı.

Sık sık yargıyı eleştirdiği açıklamalarıya ön plana çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu'na “Tarzı ve tutumu asla parti aidiyeti ile bağdaşmıyor. Yeneroğlu ayrılmak için kendine başka libaslar giydirmesin ve partimizi de haksız yere suçlamaktan vazgeçsin” diyerek tepki gösteren Star Yazarı Mehmet Metiner'e ana muhalefet partisi CHP'nin vekilinden destek geldi.

Tanal'dan Yeneroğlu'na övgü dolu sözler

Sosyal medya hesabından Metiner'in tepkisini değerlendiren CHP'li Mahmut Tanal Yeneroğlu'nu savunarak Yeneroğlu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Tanal'ın konuya ilişkin sözleri şöyle;

@myeneroglu olması gereken hukuku savunan,üstünlerin değil hukukun üstünlüğünü savunan,siyaseti geçim kaynağı görmeyen,maddi gerçeği arayan,haklıyı haksızdan,doğruyu yanlıştan,suçluyu suçsuzdan ayıran milletvekilidir.Mvekili olmak için el öpmemiş,kalem silahşörlüğüde yapmamış ... https://t.co/wD2tYZOi0G — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) September 29, 2019