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CHP'li Mahmut Tanal'dan şaşırtan sözler! AK Partili Mustafa Yeneroğlu'nu öve öve bitiremedi

Fatih Uğur fatih@internethaber.com

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, eski Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in, parti içinde zaman zaman eleştirel çıkışlarıya bilinen Ak Partili Mustafa Yeneroğlu'na sert tepki göstermesi nedeniyle Yeneroğlu'na destek çıktı.

Sık sık yargıyı eleştirdiği açıklamalarıya ön plana çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu'na “Tarzı ve tutumu asla parti aidiyeti ile bağdaşmıyor. Yeneroğlu ayrılmak için kendine başka libaslar giydirmesin ve partimizi de haksız yere suçlamaktan vazgeçsin” diyerek  tepki gösteren Star Yazarı Mehmet Metiner'e ana muhalefet partisi CHP'nin vekilinden destek geldi.

Tanal'dan Yeneroğlu'na övgü dolu sözler

Sosyal medya hesabından Metiner'in tepkisini değerlendiren CHP'li Mahmut Tanal Yeneroğlu'nu savunarak Yeneroğlu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Tanal'ın konuya ilişkin sözleri şöyle;

Metiner ne demişti?

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Metiner, “Tam bir CHP ağzıyla kendi partisini ve hükümetini eleştiren bir parti yetkilisi ilginç bir durum oluşturuyor” ifadelerini kullanmış, “Eleştirilerine cevap vermeden önce şu hususun altını çizme gereği duyuyorum: Yeneroğlu’nu tekrar milletvekili listesine kim aldırdı? Ve MKYK üyeliğiyle kim taltif etti” demişti.

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