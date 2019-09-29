CHP'li Sezgin Tanrıkulu tepki gösterdi O Ses Türkiye şampiyonu Dodan'a Kürtçe şarkı yasağı
BATMAN'da bir kafede kürtçe şarkı söylemek isteyen O Ses Türkiye birincisi Dodan polis tarafından engellenince CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, meclis kürsüsünde dinleteceğini açıkladı.
O Ses Türkiye yarışması şampiyonu Dodan, Batman’da bir cafede, “Ey Dilbere” şarkısını söylerken polis tarafından engellendi.
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Dodan’ın elinden mikrofonu alan polis, “O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman’da da yasak Kürtçe söylemek” dedi.
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Mikrofonu elinden alan polise tepki gösteren Dodan, şunları söyledi:
''Siz bir vatandaşsınız ben de bir vatandaşım. Sizin yasal haklarınız olduğu kadar benim ki de var: doğru mu. Siz burda görev alabiliyor olabilirsiniz, bende İstanbul’dan buraya konser için geldim.''
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''Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok. Ben 42 yaşında bir adamım. Senden daha büyük bir adam olarak söylüyorum. Sen benden çok gençsin.''
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