CHP'li Sezgin Tanrıkulu tepki gösterdi O Ses Türkiye şampiyonu Dodan'a Kürtçe şarkı yasağı

Mikrofonu elinden alan polise tepki gösteren Dodan, şunları söyledi:

''Siz bir vatandaşsınız ben de bir vatandaşım. Sizin yasal haklarınız olduğu kadar benim ki de var: doğru mu. Siz burda görev alabiliyor olabilirsiniz, bende İstanbul’dan buraya konser için geldim.''