Dodan'ın mikrofonu 'Kürtçe şarkı yasak' denilerek elinden alındı

Batman’da polis, 'O Ses Türkiye' yarışması şampiyonu Dodan’ın dün akşam bir kafede katıldığı gecede mekanı basarak “Kürtçe şarkı söylemenin yasak olduğunu” söyledi.

Habere göre Dodan’ın sahnede 'Ey dilberê' parçasını söylerken elinden mikrofonu alan polis, "O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman’da da yasak Kürtçe söylemek" dedi.

Polise tepki gösteren Dodan ise, “Siz bir vatandaşsınız, ben de bir vatandaşım. Sizin yasal haklarınız olduğu kadar benimki de var: Doğru mu? Siz burada görev alabiliyor olabilirsiniz, ben de İstanbul’dan buraya konser için geldim. Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok. Ben 42 yaşında bir adamım. Senden daha büyük bir adam olarak söylüyorum. Sen benden çok gençsin” diye konuştu.

​TANRIKULU TEPKİ GÖSTERDİ

Olaya tepki gösteren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ey Dilbere’yi türküsünü Batman’da söylerken, O ses Türkiye birincisi Dodan’ın elinden mikrofon bir polis amiri tarafından alındıysa, bana düşen görev de bu hak ihlalini protesto etmek için Meclis’te bu türküyü bütün Türkiye’ye dinletmek olacak” ifadelerini kullandı.