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Galatasaray'dan derbi maçında Fenerbahçe'ye olay gönderme

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. Ev sahibi Galatasaray, ısınmak için sahaya Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde çıktı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken dev maç öncesinde sarı kırmızılılardan ezeli rakiplerine Şampiyonlar Ligi göndermesi geldi.

Türk Telekom Stadı'ndaki maç öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı sırada stat hoparlörlerinde Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Fenerbahçe son olarak 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmişti.

Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı anonsu
Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde Galatasaray sahaya çıkarken, "Huzurlarınızda Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşamış takımı" anonsu yapıldı.

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