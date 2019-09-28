Artvin'deki selde sürüklenen kamyon dorsesi 26 km sürüklenerek ilçe değiştirdi

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu. Hopa-Borçka karayolu derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Selle birlikte 26 km gitti

Etkili olan sel nedeniyle bir kamyon kasası Borçka'ya 26 km mesafedeki Artvin'in sahil ilçesi Hopa'ya kadar ulaştı.