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Afili Aşk 16. bölüm 2. fragmanı

Afili Aşk dizisi 16. yeni bölümüyle 2 Ekim 2019 Çarşamba akşamı Kanal D'de olacak. Afili Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Afili Aşk 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Afili Aşk 2 Ekim 2019 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yeyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

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