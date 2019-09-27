Rizesporlu Moroziuk'un eşi Irina Zlatan İbrahimovic'e meydan okudu
Çaykur Rizespor'un futbolcusu Moroziuk'un eşi Irina, Zlatan Ibrahimovic, beyaz perdenin unutulmaz serisi Matrix paylaşımına çektiği bir videoyla yanıt verdi.
Futbol hayatına ABD'nin LA Galaxy takımında devam eden isveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, beyaz perdenin unutulmaz serisi Matrix paylaşımıyla Pogba, Novak Djokovic, Habib Nurmagomedov ve menajeri Mino Raiola'ya meydan okudu.
İbrahimoviç'in Matrix paylaşımına Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un futbolcusu Moroziuk'un eşi Irina'dan yanıt geldi. Moroziuk'un eşi Irina, Paylaştığı bir videoda Zlatan'a meydan okuyarak hayranlarını şaşırttı.