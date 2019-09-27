CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
Geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli paylaşımı nedeniyle MHP'lilerin sert tepkisine neden olan CHP'li Mücahit Avcı'nın saldırıya uğradığı iddia edildi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir kişinin yere yatırılarak tekme, tokat darp edildiği görülüyor.
İttihat Haber isimli Twitter hesabının iddiasına göre saldırıya uğrayan kişi CHP'li Mücahit Avcı.
Avcı, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin düşme anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca tepkilere neden olmuştu.