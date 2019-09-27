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Aleyna Tilki deprem sonrası eleştirenlere bakın neler söyledi

Dün İstanbul'da yaşanan korkutucu depremin ardından çığlık videosu yayınlayan Aleyna Tilki, eleştirilere cevap verdi.

Eğitimine Amerika'da devam edeceğini söyleyerek Türkiye'den ayrılacağını açıklayan Aleyna Tilki, son olarak Paris stiliyle adından söz ettiriyordu ki bugün saat 13.59'da yaşanan İstanbul depremi ardından paylaştığı çığlık çığlığa videosu ile gündeme geldi. 

Aleyna Tilki, yüreklerin ağza geldiği deprem sonrası 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından korku treni olarak bilinen oyuncağa bindiği anların videosunu paylaştı.

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