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Farklı Görüş son bölüm: CHP ve İYİ Parti siyasi çapkınlık yaptı!

Can Ataklı, ben baştan beri bu S400 lerin kullanılmayacağını Amerika'nın bize izin vermeyeceğini bu işi şov haline getirdiklerini söyledi. Peki Süleyman Özışık'ın bu konudaki fikri nedir?

Hadi Özışık'ın moderatörlüğündeki Farklı Görüş bu hafta S400 konusuna Can Ataklı ile başladık. Meral Akşener Fatih Altaylı'nın programında s400 hakkında bize yapılan teklifle alakalı Türkiye için çok faydalı bir şey dedi. 

İşte Farklı Görüş'ün son bölümü: 

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