Farklı Görüş son bölüm: CHP ve İYİ Parti siyasi çapkınlık yaptı!

Hadi Özışık'ın moderatörlüğündeki Farklı Görüş bu hafta S400 konusuna Can Ataklı ile başladık. Meral Akşener Fatih Altaylı'nın programında s400 hakkında bize yapılan teklifle alakalı Türkiye için çok faydalı bir şey dedi.



İşte Farklı Görüş'ün son bölümü: