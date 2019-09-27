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İsmail YK yeni çıkardığı şarkının ismiyle sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şarkıcı İsmail YK, yeni şarkısıyla sosyal medyayı yerinden oynattı. Şarkının sözleri Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Uzun süredir sessizliğini koruyan İsmail YK, dün yayınlanan şarkısıyla gündemin merkezine oturdu. Dün yayınlanan şarkı 315.575 izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu şarkı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE SEBEP OLDU

Yaptığı şarkılar ile sık sık gündeme gelen İsmail YK'nın "Yala Dur" şarkısı da ilk günden gündem oldu. Yayınlanan şarkının neredeyse yarısından fazlasında yala dur diyen İsmail YK. eleştirilerin hedefi oldu. İsmail Yk için sosyal medya kullanıcıları "Memleket zangır zangır sallanıyor bunlar neyin peşinde" yorumlarıylatepki gösterdi.

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