Jeofizik uzmanı Oğuz Gündoğdu İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri açıklarında meydana gelen deprem sırasında Burdur’da olduğunu ve biraz tedirgin olduğunu söyledi. Dr. Gündoğdu, tedirginliğinin depremin Kuzey Anadolu Fay hattının tam üzerinde ve ‘Doğru atımlı’ mekanizma çözümünden kaynaklandığını belirtirken, “Son deprem tekrar aynı yerde oldu. Mekanizması biraz farklı olmakla beraber o da aynı. Tabii bu tedirginliğimi de arttırdı” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ MÜ?

Dr. Gündoğdu, Silivri, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Esenyurt başta olmak üzere İstanbul’un birçok ilçesinde insanların geceyi evlerinde geçirmeleriyle ilgili olarak “Evleri sağlam olanlar, girebilir" dedi.

Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Bu deprem beklenen olası Marmara Depremi’nin öncüsü mü, önemli bir soru. Bunun yanıtını yine verilere bakarak vermek lazım. Artçıların ardından aktivitesi mutlaka duracak. O güne gelebilmek için bayağı bir takip lazım. AFAD ve Kandilli, bu depremden sonra 100’e yakın artçı tahmininde bulundu. Bunlara baktığımızda kesin değerlendirme için sürenin biraz daha uzun olacağını gösteriyor. Biz deprem istasyonundaki verilere de bakıyoruz. Bir aylık süre içerisinde tahmin edilecek bir deprem var ama adını koyamayız. Proplarda işaret gördük diyelim, bu bize depremlerden sonra daha büyük beklediğimiz 7.5 büyüklüğündeki depremi haber vermez. O zaman ortaya çıkacak enerjinin şu andakinden çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Bunun için elimizde yeterli veri yok. Veri olursa Strasbourg Kuralları uyarınca bunu bu işle uğraşanlarla paylaşacağız. Belirli bilim insanları ile bunu paylaşmamız lazım. Ondan sonra AFAD’a bildireceğiz. AFAD da bölge boşaltması kararını vermesi gerek. Son kararı kimin vereceğini bilemiyoruz. Birinci şoktan sonra bunu bir süre izlememiz lazım. Artçılar sona erdiği zaman enerji dengelenmiş hale gelecektir. Yani büyük deprem başka bahara kalmış demektir. Bunu şu anda söyleyebilecek durumda değiliz. Bu her an büyüyebilir. Garantisi yok. Silivri açıklarında oldu. “