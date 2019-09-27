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Müge Anlı'dan İstanbul depremi sonrası duyurdu mobil aşevi müjdesi

İstanbul'da yaşanan korkutucu deprem sonrası Müge Anlı, Kızılay işbirliği ile yapılan Mobil Aşevlerinin müjdesini verdi.

İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, yürekleri ağza getirip hala tedirgin etmeyi sürdürürken Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan depremi televizyonlar da konuyu programlarına taşıdı. ATV'nin en çok izlenen sabah kuşağı Müge Anlı da konuklarına müjdeyi verdi. 

Müge Anlı, canlı yayınında öncelikle konuklarıyla birlikte dün yaşanan depremle ilgili konuyu değerlendirdi. Anlı, deprem anında neler yapılması gerektiğini de anlattı. 

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