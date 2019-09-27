Cumhurbaşkanı Erdoğan Fox News muhabirine böyle tepki verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yayın yapan FOX News kanalında Bret Baier’ın sorularını yanıtladı.

Baier, Erdoğan'a Türkiye'de çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğunu söyledi.

Amerikalı gazetecinin, tutuklu gazetecilerin sayısının en fazla olduğu ülke olarak Türkiye'yi göstermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli cevabı verdi.

"GAZETECİ GİBİ KONUŞUN"

"Siz şu anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz. Gazeteci gibi değil." diye sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı, "Bir defa bu noktada gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın. Bakın ne diyorum, devlete karşı darbe girişiminde bulunan bir DEAŞ mensubu kişi, gazeteci diye serbest kalsa ABD’de buna ne dersiniz? İyi yaptı, doğru yaptı diyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.