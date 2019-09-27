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Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama! Başkan Özener'in çarpıcı konuşması

Dün 14:00 sularında yaşanan 5.8'lik depreminin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bugün kameraların karşısına geçti.

Özener, açıklama yaptığı sırada, salonda 'deprem alarmı' sireni çaldı. Özener, "Şu anda da bir deprem oldu, otomatik çözüm makinaları alıyor. Daha sonra uzman sismolog arkadaşlarımız depremi hassas bir şekilde çözümleyecekler." ifadelerini kullandı.

Özener İstanbulluları tedirgin eden depremle ilgili çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Özener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Depreme maruz kalmış tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Şu anda Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nden geçen bölümdeki son 30 yıllık Kandilli gözlemi ile bazı sayılar göstermek istiyorum. 3.5 ve 4 büyüklüğünde tam 253 deprem kaydedildi. Son 30 yıldaki 4 ila 4.5'lik depremlere bakarsak 100 tane depreme maruz kalmış bu alan. Bir sonraki slayta geçtiğimizde ise son 38 yıldaki 4.5'ten büyük depremlerin sadece bu segmentin doğu ve batısında meydana geldiğini görüyoruz.

"4.4'lük artçı şok ana fayın üzerinde"

5.7 ve 4.7 depremlerinin olduğu yer ana fayın kuzeyinde. Bundan sonra bazı depremlere baktığım zaman bunun güneye ve doğuya ilerlediğini 4.4'lük artçı şokun da ana fayın üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu şokları olan depremleri sürekli izleyip gelişimlerini takip etmek bizim yaptığımız. Dün olan deprem de tali fayın üzerinde. 26 Eylül'de olan 4.4'lük depremin ana fayın hemen üzerinde olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum.

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