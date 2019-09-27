Nükhet Duru'nun sosyal medyayı sallayan hapşırması!

Sosyal medya hesabından hapşırdığı videoyu paylaşana Nükhet Duru izleyenleri kahkahaya boğdu. Nükhet Duru paylaşımının altına şu notu düştü: "Doğrulanmış Efenim çok komikmişim, çok eğleniyorlarmış diye böyle sürekli beni çekiyorlar işte 🤣 Bu havalarda kendinize dikkat edin ve videoyu sesi açık izleyin. Gizli çekim marifetiyle buyrunuz, bir hapşırık videosu"