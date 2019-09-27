Nükhet Duru'nun sosyal medyayı sallayan hapşırması!
Sık sık sosyal medyada paylaşımlar yapan Nükhet Duru son yaptığı hapşırma videosu ile kahkahaya boğdu.
Sosyal medya hesabından hapşırdığı videoyu paylaşana Nükhet Duru izleyenleri kahkahaya boğdu. Nükhet Duru paylaşımının altına şu notu düştü: "Doğrulanmış Efenim çok komikmişim, çok eğleniyorlarmış diye böyle sürekli beni çekiyorlar işte 🤣 Bu havalarda kendinize dikkat edin ve videoyu sesi açık izleyin. Gizli çekim marifetiyle buyrunuz, bir hapşırık videosu"