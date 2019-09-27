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Yusuf Güney'den Tarkan'a 'yalaka' göndermesi!

İstanbul seçimleri öncesi 'herşeyçokgüzelolacak' diyen ünlülere tepki göstererek günlerce konuşulan şarkıcı Yusuf Güney, meslektaşı Tarkan'a tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet eden Tarkan'a, Yusuf Güney'den olay bir tepki geldi. Güney, Tarkan'ın iki başkana övgü dolu sözleri üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemiyle yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, Tarkan'ın başkanlara sarf ettiği cümleleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" dediği sözlerle birleştirerek paylaştı.Güney, paylaşımın altına şu sözleri de ekledi;

İne bir mesajdır, anlayana: Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş? Arkadaşlar Tarkan'a, Megastarımıza lafım yok. Lafım ve bu videoyu paylaşma nedenim bana aylardır hakaret eden şahıslara naçizane bir göndermedir. İnce bir mesajdır anlayana."

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