Motosiklet üzerinde dans eden kadın maganda yakalandı

D-100 Karayolu, Uzunçayır Mevkii'nde kameralar tarafından görüntülenen motosiklet sürücüsü yoğun trafik içinde tehlikeli hareketler sergileyerek otomobiller arasında adeta dans etmişti. Tehlikeli sürüş sırasında motosiklet üzerinde ayağa kalkan genç kadının sürüşü dakikalarca sürmüştü. Trafik magandasının bu hareketleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti.

Bin 237 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçerek sürücü E.U.'yu gözaltına aldı. Şüpheliye 46/2-G(Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesine istinaden bin 2 TL, 66 (motorlu bisiklet sürenlerin manevra için isşaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri) maddesine istinaden 235 TL, toplamda bin 237 TL idari para cezası kesildi.

EHLİYETİNE EL KONUP KARAKOLA TESLİM EDİLDİ

Sürücü E.U.'nun ayrıca ehliyetine geçici olarak el kondu. E.U. ayrıca Türk Ceza Kanununun 179/2 (ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi , 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezine teslim edildi.