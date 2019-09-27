DÜNYA

Sınıf arkadaşlarının yumrukladığı 13 yaşındaki çocuk öldü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 13 yaşındaki öğrenci, okulda iki sınıf arkadaşının saldırısına uğradı. Kafasına darbe alan Diego adlı çocuk, bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Olay, Kaliforniya eyaletine bağlı Moreno Valley şehrinin Landmark Ortaokulu’nda meydana geldi. Diğer öğrenciler tarafından kameraya alınan kavgada, kafasına iki yumruk yiyen çocuk düşerek başını duvara vurdu. Görüntüde saldırgan çocuğun, yere düşen Diego’ya bir yumruk daha attığı görüldü. Okul görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun bir hafta sonra beyin ölümünün gerçekleştiği yerel polis tarafından açıklandı. Ailesi tarafından organları bağışlanan 13 yaşındaki Diego’nun arkadaşları, okulun bu tür kavgalara sahne olduğunu ve yetkililerin yeterli tedbirleri almadığını söyledi.

Moreno Valley Şerifi tarafından yapılan açıklamada 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği ve iki saldırgan öğrencinin olay günü gözaltına alındığı ve o günden beri gözaltında olduğu belirtildi. Polis, saldırganların 18 yaşından küçük olması sebebiyle isim ve detay açıklanmayacakları bilgisini paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB açıkladı: Kandil'de Üç terörist etkisiz hale getirildi
Araç içinde sigara içmek yasaklanmıştı! Vatandaş buna da çözüm buldu
Başsavcılık'tan '31 Mart seçimi' kararı! Seçim kurulu müdürlerine takipsizlik
İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu deprem toplantısına çağrılmadı açıklaması
Kan parası almak için kendini vurdurdu! Yaptığı plan hayatına mal oldu
Ekrem İmamoğlu'nun odasına girmeye çalışan şahıs yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aleyna Tilki deprem sonrası eleştirenlere bakın neler söyledi
Nükhet Duru'nun sosyal medyayı sallayan hapşırması!
Amasra'da esrarengiz kaya! Balıkçılar denizden çıkardı dünyada eşi yok
Yusuf Güney'den Tarkan'a 'yalaka' göndermesi!
Dünyayı mavi kahverengi gözlerle görüyorlar
Ekrem İmamoğlu ile Celal Şengör'ün TT olan 'emrinizdeyiz' konuşması
Farklı Görüş son bölüm: CHP ve İYİ Parti siyasi çapkınlık yaptı!
Kayseri'de otobüste liseli kıza istismarda bulunan işçi tutuklandı