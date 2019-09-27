YEREL

Gaziantep'te PTT şubesi soyguncusu yakalandı

GAZİANTEP'te bir PTT şubesinden silah tehdidiyle kasadaki bir miktar parayı alıp kaçan şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP merkez Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki PTT şubesine, iki gün önce, giren B.D., elindeki tabancayı gişe görevlisine doğrultup kasadaki paraları vermesini istedi.

Zanlı, kasadaki bir miktar parayı aldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyonda zanlıyı, evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, hastanede polis aracına bindirildiği sırada borcu olduğu için soygunu yaptığını savunarak, "Mecbur kaldım, borçlarım vardı. Borçlarımı ödeyemedim" dedi.

Öte yandan soygun anı PTT şubesinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, PTT şubesine giriş yapan güneş gözlüklü B.D.'nin, bir süre görevlilerle konuştuktan sonra poşetin içerisinden tabancasını çıkarıp kadın çalışanları tehdit etmesi ve poşetin içerisine paraları doldurtarak kaçması yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da salgın hastalık iddiasına açıklama
Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
Başakşehir Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Ömer Çelik'ten sosyal medya uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen turist sayısını açıkladı
Muğla'da turistlerin arasında denize inen uçak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mersin'de kadın öğretmen darp edildi
60 saniyede bugün (27 Eylül 2019)
Amasra'da esrarengiz kaya! Balıkçılar denizden çıkardı dünyada eşi yok
Rizesporlu Moroziuk'un eşi Irina Zlatan İbrahimovic'e meydan okudu
KKTC'deki yasak aşk cinayetine ömür boyu hapis
Mucize Doktor'da Ferman'dan Ali Vefa'ya kritik görev! 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Ekrem İmamoğlu'nun odasına girmeye çalışan şahıs
Bakan Pakdemirli açıkladı: Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme