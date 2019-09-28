GÜNCEL

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eşini bıçakla öldüren katil zanlısı koca emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Gazi Rahmi Enişte Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Melike Ç. (19) kaynanası Hatice Ç.’nin evine kocası Sezer Ç. (21) ile barışmak için geldi. Bir süre sonra çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Melike Ç. evden hızlıca çıkıp uzaklaşmaya çalıştı. Evi terk eden kadını kocası Sezer Ç. elektrikli bisikleti ile takip edip yakaladı. Öfkeli koca eşini dört yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Melike Ç. kurtarılamadı.

Olayın ardından katil zanlısı koca Sezer Ç. polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan katil zanlısı Sezer Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliye Sarayı’na sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri sakat ve cezalılar
Galatasaray Fenerbahçe derbisi tahminleri Ahmet Çakar şans tanımadı
Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı
5,8'lik depremden sonra tekrar gündeme geldi! Bir anda talepler fırladı
İstanbul'da gece yarısından itibaren onlarca artçı sarsıntı yaşandı
Cüzdanını bulup getiren Suriyeli genci alnından öptü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hercai 15. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 525. bölüm fragmanı
İrem Sak'a flaş teklif Fatih Bulut kendisini meşhur eden kişi için harekete geçti
Payitaht Abdülhamid 91. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm fragmanı
Amasra'da esrarengiz kaya! Balıkçılar denizden çıkardı dünyada eşi yok
Afili Aşk 16. bölüm 2. fragmanı
Mucize Doktor'da Ferman'dan Ali Vefa'ya kritik görev! 4. bölüm fragmanı yayınlandı