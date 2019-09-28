Çocuğun parmağının sıkıştığı musluğu söküp itfaiyenin yolunu tuttu

İlginç olay, Pamukkale ilçesindeki Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık İtfaiye Şubesi’nden gerçekleşti. İddiaya göre, evlerinin banyosundaki sifonun içerisindeki muslukla oynayan 6 yaşındaki E.O., isimli çocuğun parmaklarından birisi musluk üzerindeki aparata sıkıştı. Parmağını çıkaramayan çocuk ailesine haber vererek yardım istedi. Banyoya gelen baba Fatih Orhan oğlunun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca çareyi musluğu sökmekte buldu. Çocuğun parmağının sıkıştığı musluğu söken baba ardından oğlu ile birlikte itfaiyenin yolunu tuttu. Kayalık İtfaiye Şubesi’ne gelen baba ile oğlunu gören itfaiye personeli önce şaşırdı ardından hemen çocuğun parmağını çıkarmak için işe koyuldu. Ekipler yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından E.O.’nın parmağının musluğa sıkıştığı bölümü keserek küçük çocuğun parmağını kurtardı. Ardından E.O., hastaneye götürüldü. Ailenin küçük çocuğun parmağının sıkıştığı yerden çıkarılmasın için itfaiye çağırmak yerine musluğu söküp itfaiyeye gitmesi ise düşündürdü.