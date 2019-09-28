GÜNCEL

Çocuğun parmağının sıkıştığı musluğu söküp itfaiyenin yolunu tuttu

Denizli’de 6 yaşındaki çocuğunun sifon musluğuna elini sıkıştırdığını gören baba eve itfaiye çağırmak yerini musluğu sökerek çocuğu ile birlikte itfaiyeye götürdü. Ekipler, çocuğun elini sıkıştığı yerden özel ekipmanlar kullanarak kurtarmayı başardı.

İlginç olay, Pamukkale ilçesindeki Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık İtfaiye Şubesi’nden gerçekleşti. İddiaya göre, evlerinin banyosundaki sifonun içerisindeki muslukla oynayan 6 yaşındaki E.O., isimli çocuğun parmaklarından birisi musluk üzerindeki aparata sıkıştı. Parmağını çıkaramayan çocuk ailesine haber vererek yardım istedi. Banyoya gelen baba Fatih Orhan oğlunun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca çareyi musluğu sökmekte buldu. Çocuğun parmağının sıkıştığı musluğu söken baba ardından oğlu ile birlikte itfaiyenin yolunu tuttu. Kayalık İtfaiye Şubesi’ne gelen baba ile oğlunu gören itfaiye personeli önce şaşırdı ardından hemen çocuğun parmağını çıkarmak için işe koyuldu. Ekipler yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından E.O.’nın parmağının musluğa sıkıştığı bölümü keserek küçük çocuğun parmağını kurtardı. Ardından E.O., hastaneye götürüldü. Ailenin küçük çocuğun parmağının sıkıştığı yerden çıkarılmasın için itfaiye çağırmak yerine musluğu söküp itfaiyeye gitmesi ise düşündürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklama: Ankara ve Şam arasındaki yol barışa giden en kısa yoldur
Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri sakat ve cezalılar
Galatasaray Fenerbahçe derbisi tahminleri Ahmet Çakar şans tanımadı
Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı
5,8'lik depremden sonra tekrar gündeme geldi! Bir anda talepler fırladı
İstanbul'da gece yarısından itibaren onlarca artçı sarsıntı yaşandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aç kalan boz ayı, şehir merkezine indi
Artvin'in Borçka ilçesinde sel
İrem Sak'a flaş teklif Fatih Bulut kendisini meşhur eden kişi için harekete geçti
Bekçiyi balta ile öldüren sanık tahliyesini istedi
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Amasra'da esrarengiz kaya! Balıkçılar denizden çıkardı dünyada eşi yok
Hercai 15. bölüm fragmanı
Mucize Doktor'da Ferman'dan Ali Vefa'ya kritik görev! 4. bölüm fragmanı yayınlandı