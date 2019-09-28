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Nagehan Alçı ile ceza hukukçusu birbirine girdi, modaretör yayını kesti

Hülya Hökenek'in sunuyla yayınlanan 'Enine Boyuna' programında Nagehan Alçı ve ceza hukukçusu Ersan Şen birbirine girdi. İkili arasındaki tartışma büyüyünce modaretör yayını kesmek zorunda kaldı.

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Enine Boyuna' programında Nagehan Alçı ve ceza hukukçusu Ersan Şen sert bir tartışmaya tutuştu.

"BOŞ KONUŞUYORSUNUZ"

Programda söz alan Ersan Şen'in güvenli bölge oluşturulduktan sonra Suriyelilerin anında gönderilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Nagehan Alçı araya girdi. Bu sırada Ersan Şen, Nagehan Alçı'ya "Boş konuşuyorsunuz." dedi.

"ACİL BİR REKLAM"

Bu ifadenin ardından Nagehan Alçı, oldukça sinirlendi ve tartışma iyice şiddetlendi. İkilinin arasındaki tartışmanın önüne geçemeyen program modaretörü, "Acil olarak bir reklam" diyerek yayını kesmek zorunda kaldı.

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