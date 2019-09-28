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Çin’de belediye başkanının evinde 13.5 ton altın bulundu

Çin polisi, Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi’nin evine gerçekleştirilen operasyonla evin bodrum katına gizlenmiş 13.5 ton para ve altın buldu.

Çin polisi, 58 yaşındaki Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi’nin evinini bodrum katına gizlenmiş yaklaşık 34 milyar Euro değerinde bir servet buldu. Çin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, gerçekleştirilen operasyonla 13.5 ton para ve altın bulunan evin görüntülerini paylaştı. Gözaltına alınan belediye başkanının hüküm giyebileceği belirtiliyor.

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