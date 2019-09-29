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Sakarya'da kırmızı alarm! Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 143 asker hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 143 asker, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Taşkısığı Mahallesi'ndeki Sakarya 7. Komando Tugay Komutanlığında bulunan askerlerin öğlenden sonra bulantı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri ilettikleri belirtildi. 

Kışlaya gerekli personel takviyesi yapılarak ilk müdahalenin yapıldığı aktarılan açıklamada, müşahedeyi gerektirenlerin uygun alanda takip altına alındığı, durumu iyi olanların tedavilerinin ardından birliklerine gönderildiği kaydedildi.

Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkiklerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63'ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir, 73'ü müşahede altına alınmış, 7'sinin ise yatırılması uygun görülmüştür." ifadeleri

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