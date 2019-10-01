Dünyanın en büyük posta ve kargo fuarı Post Expo

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Post Expo'nun dünyanın en büyük posta ve kargo fuarı olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Post Expo'nun dünyanın en büyük posta ve kargo fuarı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yerli ve milli şirketi PTT AŞ olarak iştiraklerimizle Post Expo'da yerimizi aldık." dedi.

Bozgeyik, AA muhabirine, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Post Expo'nun posta, koli, ekspres gönderi ve lojistik sektöründe her yıl gerçekleştirilen global bir etkinlik olduğunu söyledi.

Etkinliğin sergi ve konferanslardan oluştuğuna işaret eden Bozgeyik, burada posta operatörleri, kuryeler, kargo firmaları, sınır ötesi nakliyatçılar ve dağıtım şirketlerine, mevcut sorunları tartışmak ve küresel ölçekte iş ilişkileri kurmak için önemli fırsatlar sağlandığını bildirdi.

Dünyanın en büyüğü

Her yıl 100'den fazla ülkeden 3 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Post Expo'nun, sektörün global buluşma yeri olduğunu vurgulayan Bozgeyik, şöyle devam etti:

"Post Expo, dünyanın en büyük posta ve kargo fuarı özelliğini taşımaktadır. Burası, 200'den fazla uluslararası katılımcıyla, endüstri lideri iş ortaklarından yepyeni girişimlere kadar sektörü ileriye götüren en son yeniliklere ve teknolojilere ilk elden bakmak için mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Türkiye'nin yerli ve milli şirketi PTT AŞ olarak iştiraklerimizle Post Expo'da yerimizi aldık."

Post Expo 2019'un küresel posta ve kargo dağıtım endüstrisi için kilit meseleleri ve geleceği tartışan uzman konuşmacılara ev sahipliği yapacağını ifade eden Bozgeyik, "Bu yılki oturumlarda e-ticaret ve son mil teslimatı, lojistik, dijital bozulma, stratejik yönelimler, otonom özelliklerin ve finansal servislerin genişletilmesi gibi temalar ele alınacak. Posta endüstrisinin gelecekteki stratejik yönünü tartışan özel oturumlar gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Bozgeyik, etkinlikte özerk dağıtım araçları, akıllı lojistik sistemler, robot teknolojisi, nesnelerin interneti, büyük veri çözümleri, yeni teslimat teknolojisi, dijital pazarlama ve e-ticaret teknolojisi, mektupların, paketlerin ve kolilerin otomasyonu, sıralanması ve işlenmesi, hava kargo, kara yolu taşımacılığı, kargomatik gibi konularda bilgi paylaşımında bulunacaklarını da kaydetti.