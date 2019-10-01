Serdar Ali Çelikler bilinmeyen gerçeği anlattı: Ali Koç'un cezası kaldırılsın diye telefon ettiler

İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Ali Koç'un 30 maçlık cezasının kaldırılması için TFF'ye telefon edildiğini anlattı.

Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında spor gündeminde öne çıkan başlıklar masaya yatırıldı.

''Ali Koç'un 30 maçlık cezasını kaldırın diye telefon ettiler''

0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı; Ali Koç'un 30 maçlık cezasını kaldırın diye telefon ettiler. İki başkanın yan yana maçı izlenmesi istendi. Ali Koç'un Mustafa Cengiz'in fotoğrafını çekmesi tamamen spontane. Maça gelirsek Fenerbahçe iyi oynayan taraftı. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı. Maçın hakkı ise beraberlikti. Deniz Türüç artık Kayserispor'da değil Fenerbahçe'de oynadığının farkına varsın. Acaba Ersun Yanal, Mevlüt'ü son 10 dakika oynatabilir miydi.? Galatasaray'a gelirsek pozisyon bulmakta zorlandı. Galatasaray'ın orta sahasında kanatlara pas atacak adam yok.''

Candaş Tolga Işık ise derbinin beklentileri karşılayamadığını ifade ederken ''Fenerbahçe puan olarak avantaj kazandı'' dedi.

''Ahmet Nur Çebi bir adım önde''

Beşiktaş'taki kötü gidişatı değerlendiren Işık, ''Ahmet Nur Çebi ve Serdal adayı başkanlık için aday olacak. Ahmet Nur Çebi bir adım önde görünüyor. Beşiktaş'a kim gelecekse vizyon ve para şart. Adalı ve Çebi'den bu parayı görmek istiyorum. Para yoksa meşgul etmesinler. Beşiktaş'ta en çok paraya ihtiyaç var. Hürser Tekinoktay finansal gücü bulursa büyük bir aday. Ama yarış Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi arasında geçecek.

''Trabzonspor maçı öncesi 'bırakmayın' demiş''

Fikret Orman'ın 'istifa etmiyorum' dediğini anlamadım. Geçen hafta iki günde bir konuştum. Hep söylediği 'Ben aday olmayacağım.' Teknik direktör ve futbolcu arkadaşlar Trabzonspor maçı öncesi 'bırakmayın' demiş. O da 'siz çıkın, kendi işinize bakın. Beni düşünüyorsanız maç kazanın' demiş. Trabzonspor maçı öncesi cevap vermemesinin nedeni takımın motivasyonunu bozamamak içindi ama bence yanlış yaptı. Aday olacağını zannetmiyorum.

''Fikret Orman'a dokunmasınlar''

Başkanın çevresindeki isimler süreci çok yanlış yönetti. Toplantı öncesi yapılan korkunç eylem var. Bu işi yapmanın da bir mantığı var. Hep böyle yapa yapa mahvettiler. Kendilerini rezil etmek istiyor olabilirler ama Allah aşkına Fikret Orman'a dokunmasınlar. Çok önemli hizmetleri var ve şimdi gitmek istiyor. Giderken de kendi istediği gibi gitmek istiyor. Geri çevirmek istiyorlar, hayatının hatasını yapar.''

''Fikret Orman asla dönmemeli''

Fikret Orman başkan olduğu dönemde paralı büyükler kaçmıştı görevden. 'Paralar nerede' sloganını yanlış anladı. Hırsız olarak algıladı hatta. Kimse kimseye elinde belge olmadan hırsız diyemez. Geçen sene 'Ekonomi bakanı ol' diyenler şimdi 'Paralar nerede' diyor. Rahmi Beyin destek olması güzel. Fikret Orman asla dönmemeli. Bu saatten sonra süreci yönetemez.'' ifadelerini kullandı.

''Çok komik bir konuşma oldu''

Geçtiğimiz hafta Fikret Orman'la konuştuğunu belirten Işık, ''Ben geçen hafta başkanı aradım Ziraat Bankası'ndaydı. Hatta konuşmayı anlatayım, çok komik bir konuşma oldu. 'Başkan ne yapıyorsunuz, siz görevi bıraktınız, niye hala bununla uğraşıyorsunuz?' dedim. 'Bu Beşiktaş için çok hayati bir şey. Ben bıraktım, dönmeyeceğim. Ama ben bıraktım diye Beşiktaş'ın işlerini de bırakamam. Böyle bir şey olamaz. Bırakayım mı?' dedi.

Rahmi Koç ile Fikret Orman bir araya geldi

Rahmi Koç ile Fikret Orman'ın görüştünü ifade eden Tolga Işık, ''Rahmi beyi çok severim. Çok iyi bir Beşiktaşlıdır. Beşiktaş'a çok destek olmuştur ve hala da oluyor. Başkanla çok iyi diyalogları var. Rahmi bey, 'Sen bırakma, ben destek veririm' de demiş olabilir." ifadelerini kullandı.

''Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe'nin yaşadığını yaşıyor''

''Beşiktaş daha iyi transferler yapabilirdi'' diyen Serdar Ali Çelikler, ''Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe'nin yaşadığını yaşıyor. Kimya bozulmuş Bua kadro şampiyon olamaz. Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı 4 tane attım diye fazla sevinmesin. Beşiktaş da 4 tane yedim diye üzülmesin.'' ifadelerini kullandı.

"Fikret Orman, imza atmak istemedi"

Beşiktaş'la ilgili önemli bir bilgi veren Serdar Ali Çelikler, "Önemli bir iş adamının istihbarat bilgisi. Bir başka büyük kulübün yönetim kurulundan teyitli bilgi. Bir iş adamı gidiyor, birisine söylüyor. O birisi gidiyor, bir başka büyük kulübün yönetim kurulu üyesine söylüyor. Galatasaray, Ziraat Bankası'nın önderlik yaptığı Bankalar Birliği anlaşmasına imza attı. Banka, 'Eğer yarın bir gün ben bunu Galatasaray'dan tahsil edemezsem senden tahsil edeyim' diye yöneticilerin bir kısmı ve başkandan imzalı senet istiyor. Mustafa Cengiz de seneti veriyor. Böyle olması lazım. Mustafa Cengiz'in zaten Galatasaray'a verilen krediyi ödemesi mümkün değil. Ama bu bir teknik gereklilik. Ama bizim duyduğumuz haber şu. Fikret Orman imza atmak istemiyor. 'Ben şahsi kefalet vermek istemiyorum, o yüzden bırakayım Beşiktaş'ın önünü açayım diyor. Yönetim kurulundan üst bir arkadaş imza atarsa atsın. Ben bu imzayı atmayayım' diyor. İmzayı da yönetimden üst düzey birisi atıyor. Benim tahminim Serdal Adalı. Fikret Orman imza atmıyor. Dolayısıyla gelecek olabilecek cezadan dolayı kendisi sorumlu olmuyor. Tahmin ediyorum ki Serdal Adalı imzayı atıyor. Başkan adayı olacak.'' şeklinde konuştu.

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