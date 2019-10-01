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Adana'daki bombalı eylemi yapan MLKP'li terörist! Bakın nasıl keşif yapmış

ADANA'da özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı günü şapkalı olduğu belirlenen zanlının, saldırıdan bir gün önce ise başında perukla bölgede dolaşıp keşif yaptığı tespit edildi.

Adana'da merkez Yüreğir ilçesinde 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan servise yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten Fırat Ş'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Perukla aynı kıyafetle keşif yapmış

Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı günü başında şapka bulunduğu belirlenen teröristin, saldırıdan bir gün önce ise sabanın erken saatlerinde başında perukla aynı kıyafetle bölgede dolaşıp keşif yaptığı tespit edildi.

Görüntülere, elinde poşetle kaldırımda yürüdüğü görülen teröristin, bir süre sonra sokağa girip gözden kaybolması yansıdı.

Ne olmuştu?

İlçedeki Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 6 gün önce özel harekat polislerini taşıyan servise yönelik bombalı saldırıda 4'ü emniyet personeli 22 kişi hafif yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin terör örgütü MLKP üyesi teröristler Fırat Ş. ve Ozan S. olduğunu belirlemişti. Görüntülerdeki zanlıların olay yerinin yakınındaki PTT Evleri Mahallesi'nde müstakil üç katlı evin zemin katını yaklaşık 4 ay önce 600 liraya kiralayıp hücre evi olarak kullandığı tespit edilmişti.

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