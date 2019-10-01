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Nagehan Alçı'ya bir kötü haber daha! Canlı yayındaki katil devlet sözleriyle ilgili

Canlı Türkiye Cumhuriyeti'ne "katil devlet" diyen Nagehan Alçı'ya tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Dün bir vatandaşın suç duyurusunda bulunduğu Alçı'ya bir kötü haber de Antalya'dan geldi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın bağlı olduğu grubun kanalında katıldığı canlı yayın programanında Türkiye Cumhuriyeti için, "1994’te Türkiye katil devlete sahipti” demesine kamuoyundan gelen tepkiler sürüyor.  

Alçı'nın bu sözleri üzerine Turgay Özcan isimli bir vatandaş, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Bir suç duyurusu da Antalya'dan

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Alçı hakkında bir suç duyurusu da Antalya'da yapıldı. Avukat Rıdvan Yıldız tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, TCK'nın 301. maddesi hatırlatılarak, Alçı'nın ifadelerinin hapis cezası gerektirdiği belirtildi ve Alçı hakkında soruşturma açılması istendi. 

Duyuruda Alçı için, "Amacı vatandaşı devlete düşman etmek ve toplumu bölmektir. Kanaatimizce bu söz ve eylemler ile Türk Ceza Kanunu 216'ncı maddede de yer alan 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu da işlenmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

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