HABER /  BEŞİKTAŞ

Fikret Orman: Her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, olağanüstü seçimli genel kurulun siyah-beyazlı camiaya yakışır şekilde olması temennisinde bulundu. 

Beşiktaş dergisinin Ekim ayı sayısında yer alan yazısında Fikret Orman, kulübün gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. 

Daha önce yaptığı açıklamada, mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini gerekçe göstererek siyah-beyazlı kulüpteki sürecini tamamladığını belirten Orman, "7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş'ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Küresel markalarla yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla Türk sporuna farklı bir vizyon kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Orman, şunları kaydetti: "Kulübümüzü uluslararası anlaşmalarla büyütmeye ve iş birliklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Japonya'nın ve dünyanın lider sigorta şirketlerinden Sompo Sigorta ile sponsorluğumuzu yeni sezonda da sürdüreceğiz. Uzun, verimli bir dostluk ve güven ilişkisi içinde devam eden bu anlaşmayla Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı'mızın yeni sezonda önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Geçen sezondan beri futbol takımımızın forma şort sponsorluğunu yapan Bahçeşehir Koleji de kadın basketbol takımımızın yeni sponsoru oldu."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM'de yeni yasama yılı! Erdoğan'dan son dakika açıklamar
MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay canlı yayında açıkladı af geliyor
Kırmızı Çizgi Fitbol İnternethaber Youtube'da canlı yayın izleyin
CHP'li Mahmut Tanal'dan şaşırtan sözler! AK Partili Mustafa Yeneroğlu'nu öve öve bitiremedi
Dünyanın en büyük posta ve kargo fuarı Post Expo
Fatih Terim ve scout ekibi topa tutuldu: Bu transferleri nasıl yaptınız?
ÖNCEKİ HABERLER
Nagehan Alçı'ya bir kötü haber daha! Canlı yayındaki katil devlet sözleriyle ilgili
Adana'daki bombalı eylemi yapan MLKP'li terörist! Bakın nasıl keşif yapmış
İstanbul deprem risk haritası AFAD fay hattı sorgulama ekranı
Thomas Cook'un Türk turizm sektörüne 350 milyon euro borcu vardı
Alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Polis saldırganı vurdu
Gülenay Kalkan Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi kimdir meğer yıllar önce...
Yorumlar