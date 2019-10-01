TBMM'de yeni yasama yılı! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Yeni yasama yılının açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etti. "Terörle arasına mesafe koyan tüm kesimleri birlikte hareket etmeye çağırıyorum" çağrısı yapan Erdoğan, Güvenli Bölge ve operasyonla ilgili önemli mesajlar verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

"Millet olarak hiçbir zaman esareti kabul etmedik" diyen Erdoğan, 15 Temmuz'da TBMM ikinci defa gazilik unvanıyla şereflenmiştir" ifadelerini kullandı. Erdoğan isim vermeden HDP'ye terörle arana mesafe koy mesajı verdi.

"Bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Birlikte hareket etmeye çağırıyorum"

Devasa sorunların ötesindeki büyük potansiyele odaklandık. Ülkemize milletimize ve politikalarımıza inandık. Adaletten güvenliğe her alanda milletimizi özlemle beklediği hizmete kavuşturabileceğimize inandık.

Terörle arasına mesafe koyan tüm kesimleri birlikte hareket etmeye çağırıyorum.

Başkanlık sistemi

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sürekli güncelleyerek en büyük miras olarak gelecek nesillere bırakacağımıza inanıyorum.

"Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz"

-Sınırlarımız dışındaki hiçbir faaliyetimiz işgal istismar ilhak için değildir. Akdeniz'in, Ege'nin Karadeniz'in her karşısındaki gelişme bizi doğrudan ilgilendirir. Ne bedel ödersek ödeyelim insani duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Suriyeli kardeşlerimiz rejimin ve terör örgütlerinin baskısı altında ezildiğinde sınırlarımızın ve gönlümüzün kapılarını açtık. Ülkemize yönelik Suriye kaynaklı terör tehdidi artık tahammül edilemez noktaya ulaştı. Şu ana kadar güvenli hale getirdiğimiz yerlere dönen Suriyeli sayısı 360 bindir. Bize düşen sığınmacıların bir an önce kendi evlerine dönmesini sağlayacak koşulları oluşturmaktır.

"Dayatmaya ve senaryoya rıza göstermeyiz"

-Birileri terör ve sığınmacı yükünü üzerimize yükleyerek Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyor. Biz bu dayatmaya ve senaryoya rıza göstermeyiz. Millet olarak gerekirse ser veririz ama istiklalimizden ve onurumuzdan kesinlikle taviz vermeyiz. Ziyadesiyle sabırlı davrandık. Türkiye'yi yıllardır oyalayanlara bu oyunun sonunun geldiğini söyledik. Kararlılığımızı paylaştık.

Maalesef özlelikle Fırat'ın doğusunda bu yöntemle arzu ettiğimiz neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadık.

Güvenli Bölge

-30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 2 milyon kişiyi iskan ettirmeyi planlıyoruz. Kurulacak 50 ilçe ve 140 köyün yerlerini tespit ettik. Türkiye kendi güvenliğini bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir. Kendi yolumuzu açarız, nitekim açmaya başladık. Artık bekleyecek tek bir günümüz dahi yoktur.

Yeni verilerin açıklanmasıyla enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara ineceğine inanıyorum.

IMF açıklaması

-IMF defterini tekrar açılmamak üzere kapattığımızı altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. 11. kalkınma planındaki yol haritamızı takip ederek önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Dengelenme ve yeniden büyüme sürecini başarıyla sürdürüyoruz.

Yargı Reformu Paketi

-Yargı reformu hazırlıklarını tamamladık. Meclis'te geniş uzlaşmayla kabule dilmesi önemli. Meclis'in görevi en ideal hukuk düzenlemelerini yapmaktır. Yargı reformu çerçevesinde atılacak adımlara önem veriyoruz. Kuvvetler ayrılığı demek güçlerin çatışması değil. İdeolojik saplantılar uğruna dengeyi bozmak isteyenler ülkeye ve millete zarar veriyor.

Önümüzde acil dönüşümü yapılması beklenen 1.5 milyon yapı var.

Gazetecilerin çıkışta sorularını yanıtlayan Erdoğan, "bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı verdi.