TBMM 27. Dönem 3. Yasama başladı Meclis'te renkli kareler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap ederken, bakanlar da loca kısmında konuşmayı takip etti. Bakanların yerlerine geçerken birbirleriyle tokalaşmalarında ise dikkat çeken kareler objektiflere takıldı. Kabinenin iki tecrübeli bakanı aralarında soğukluk olduğu söylentilerine adeta karşılık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanına gelerek samimi bir şekilde el sıkıştı.