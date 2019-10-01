TBMM 27. Dönem 3. Yasama başladı Meclis'te renkli kareler!
TBMM 27. Dönem 3. Yasama yılı bugün gerçekleştirilen tören ve özel oturumla başladı. Son günlerde aralarının bozuk olduğu iddia edilen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın samimi bir şekilde selamlaşması objektiflere yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap ederken, bakanlar da loca kısmında konuşmayı takip etti. Bakanların yerlerine geçerken birbirleriyle tokalaşmalarında ise dikkat çeken kareler objektiflere takıldı. Kabinenin iki tecrübeli bakanı aralarında soğukluk olduğu söylentilerine adeta karşılık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanına gelerek samimi bir şekilde el sıkıştı.
Genel Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da izledi.
Yabancı misyon temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.