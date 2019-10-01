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TBMM'de yine aynı manzara CHP ve HDP Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmadı

TBMM yeni yasama yılı başladı.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde CHP'lilerin ve HDP'lilerin ayağa kalkmaması gözlerden kaçmadı.

TBMM'nin 27. Dönem 3. yasama yılı bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM Genel Kurul salonunda bir konuşma yaptı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmayan CHP'liler bu sefer de aynı tavrı sergiledi.

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılarken baştan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li diğer isimler ayağa kalkmadı. Öte yandan HDP milletvekilleri de aynı tavrı sergiledi.

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