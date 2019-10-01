İçişleri Bakanlığı açıkladı bakan yardımcıları valiler il ve ilçe emniyet müdürleri

İçişleri Bakanlığı trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisinin ikişer saat yaya nöbeti tutacağını duyurdu.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha ekleniyor. İçişleri Bakanlığı, 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından yeni bir adım daha attı.

Yaya geçitlerinde nöbet

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarın ülke genelinde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyasıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekileceği ifade edildi.

Baan yardımcıları, valiler i ve ilçe emniyet müdürleri nöbette olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da hazır bulunacağı nöbette, bakan yardımcıları, valiler, il ve ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar, okul müdürleri ve okul geçidi görevlilerinin yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, daha önce 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişikliğin “Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır." şeklinde düzenlendiği hatırlatıldı.

"Trafik kazalarındaki yaya ölümleri geçen yıla göre yüzde 34,5 azaldı"

Bu yıl yapılan düzenlemelerle "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasının sonuç verdiği, trafik kazalarındaki yaya ölümlerinin geçen yıla göre yüzde 34,5 azaldığı belirtildi.

Yarın başlayacak uygulamalarda "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla 13.00-15.00 saatlerinde devletin tüm unsurlarının görevde olacağı açıklandı.

Kampanya kapsamında görevlendirilen personelin, yayaların güvenli bir şekilde geçişini sağlayacağı, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan el broşürlerinin sürücü ve yayalara dağıtılacağı anlatıldı.

Kolluk personelin dezavantajlı grupların (çocuk, yaşlı ve engelli) trafikte karşılaştığı sorunlara işaret etmek amacıyla döviz ve pankartlar taşıyacağı, konunun uzmanlarınca okullarda “yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik” konulu programların yapılacağı kaydedildi.

Geçiş hakkı yayalarda

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayaya çarpma şeklindeki kazara yönelik önemli bir adım atılarak "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu.

Düzenlemeye göre bundan böyle araç sürücüleri, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa durarak ilk geçiş hakkını onlara vermek zorunda olacak.