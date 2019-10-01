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Türk polisi Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerine ulaştı

Olay yeri inceleme ekipleri Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin delillere ulaştı.

15 Ekim 2018 tarihinde Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi ve Türk yetkililer, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü

Yetkililer arasında basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü ve ardından ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer konsolosluk binasına girdi. Türk yetkililerin de binaya girmesinin ardından başkonsoloslukta inceleme başladı.

Türk polisi içeride 12 saat kaldı

Olay yeri inceleme son teknoloji ürünü cihazlarıyla her santimetrekareyi inceledi. Elde edilen çok sayıda DNA örneği incelendi.

Mor ışık saçan bu bölümler, organik bir temizlik yapıldığını gösteriyor. Yani, kan, ter veya gözyaşı temizlenmiş alanlar yapılan temizlemeye rağmen kendini ele veriyordu.

Polisin incelemesinde mavi ışık veren yerler ise, organik izlerin yeteri kadar silinemediğini anlayınca bu kez kimyasallarla yapılan temizliği gösteriyordu. Polis, soruşturma dosyasına, elde ettiği tüm mor ve mavi noktaları kroki çizerek de ekledi.

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