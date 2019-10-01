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LPG Otogaz fiyatına 27 kuruş zam geldi

LPG Otogaz fiyatına bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı. Zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) açıkladı.

EPGİS yaptığı açıklamasında "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 02/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz da 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İşte yeni akaryakıt fiyatları

İstanbul ve Ankara'da ortalama LPG Otogaz litre fiyayı 3,45 liradan satışa sunulurken gelen zam sonrası 3,70 liraya yükselecek.

İzmir'de ise 3,39 liradan satılan LPG fiyatı gelen 27 kuruşluk zam sonrası 3,64 liraya yükselecek.

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