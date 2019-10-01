TFF'den A. Alanyaspor Fenerbahçe maçı kararı! İtiraz reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçının tekrar edilmesi için yaptığı itirazı reddetti. Mücadelede kural hatası olmadığına karar verildi.

Son dakika TFF'den A. Alanyaspor Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçının tekrar edilmesi için yaptığı itirazı reddetti. Mücadelede kural hatası olmadığına hükmetti.

TFF'nin açıklaması

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.

Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti" denildi.

Fenerbahçe, Alanyaspor'un 3-1 kazandığı maçta iki golde kural hatası olduğu gerekçesiyle federasyona başvurmuştu.

Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi fesih edildi

Federasyon, ayrıca "Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi" açıklaması yaptı.