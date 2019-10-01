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Günlerdir haber alınamıyordu! Yaşlı adamdan acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN ’da kendisinden birkaç gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi TOKİ B-4 Blok 7. katta ikamet eden 62 yaşındaki Şevket Kaya’dan bir süre haber alamayan komşuları ile yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evden kötü kokuların da geldiğini fark ederek kapıyı açtı. Kaya, evde ölü bulundu.

Şevket Kaya’nın kalp krizi geçirerek 4-5 gün önce öldüğü tahmin edilirken polis ekipleri ev ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kaya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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