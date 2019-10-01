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Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko yalan makinesiyle ifade vermeyi reddetti

Ukrayna’nın eski devlet başkanı Petro Poroşenko'nun, mahkemenin aldığı kararla ifadesi yalan makinesiyle alınacak. Ancak Poroşenko, son kez ifade vermeye gitmedi.

Ukrayna’nın bir önceki devlet başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna’da yayın yapan Direct TV’nin satın alınması ve satılması dönemlerinde usulsüzlük yapmakla suçlandı.

Yalan makinesi ile ifadesi alınacak 

Bunun üzerine Kiev Savcılığı tarafından ifadesi alınması için çağrı yapılan Poroşenko, bu çağrıya kulak asmadı. Ardından savcılık tarafından Poroşenko’nun, Kiev Adli Bilim Araştırma Enstitüsü’nde yalan makinesi ile ifadesinin alınması kararlaştırıldı.

İfade vermeye gitti 

Poroşenko’nun, saat 10.00 sıralarında enstitüye gitmesi ve yalan makinesine bağlanarak ifade vermesi gerekirken, eski devlet başkanı ifade vermeye gitmedi.

13 Ağustos’ta Devlet Soruşturma Bürosu’nun eski devlet başkanının yalan makinesine bağlanarak ifade vermesine izin vermesi üzerine mahkeme, aynı doğrultuda karar çıkardı.

"Ne zaman geleceğini bilmiyoruz"

Şu ana kadar karara uymayan Poroşenko ile ilgili Kiev Adli Bilim Araştırma Enstitüsü Psikolojik Araştırma Bölümü Başkanı Yuri İrkhin, açıklama yaptı.

Hala Poroşenko’yu beklediklerini ifade eden İrkhin, “Pecherskyi Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı ile Poroşenko’nun yalan makinesine bağlanarak psikolojik sorgusunun yapılmasına karar verildi. Bununla ilgili biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bugün saat 10.00’da gelmesi gerekiyordu fakat gelmedi. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama bekliyoruz.” dedi.

Poroşenko’nun ifadeye gitmemesinin ardından mahkemenin Poroşenko’nun zorla ifade vermesi yönünde karar çıkarılması beklenirken, yine de Poroşenko’nun kendi rızasıyla ifade vermeye gitmesi bekleneceği yorumlandı.

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