Temel Karamollaoğlu, yarın Ali Babacan’la görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” kapsamında yarın Ali Babacan’la görüşecek.

“Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri”ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la başlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmişti.

Karamollaoğlu, ziyaret programına yeni parti kurması beklenen Ali Babacan’la devam edecek. Karamollaoğlu, yarın saat 15:00’de, Babacan’la Ankara’daki çalışma ofisinde bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye’nin temel meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.

Ali Babacan, AK Parti Hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı. Babacan, geçen Temmuz ayında AK Parti’den istifa etmişti.